Про це заявила Спікерка Палати представників США

Палата представників Конгресу Сполучених Штатів уперше голосуватиме за резолюцію щодо імпічменту Трампа цього четверга, 31 жовтня.

Про це заявила Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі. За її словами, ухвалення цього рішення дасть змогу отримати всі документи, необхідні для належного розслідування дій президента.

А також спростує звинувачення Трампа щодо незаконності процесу, який проти нього ініціювали конгресмени від демократичної партії.