Новий осередок займання виявили у Каліфорнії. Пожежі вже наблизилися до культурного комплексу Джетті на околицях Лос-Анджелеса. Там розташовані маєтки відомих акторів і бізнесменів.

Зокрема колишнього губернатора штату, актора Арнольда Шварценеґґера. Він був змушений полишити свою оселю, загалом евакуювали 180 тисяч людей.

Пожежі в Каліфорнії вирують майже тиждень. У штаті оголосили надзвичайний стан.