Лісові пожежі у Каліфорнії загрожують будинку Термінатора [ Редактировать ]
Новий осередок займання виявили у Каліфорнії. Пожежі вже наблизилися до культурного комплексу Джетті на околицях Лос-Анджелеса. Там розташовані маєтки відомих акторів і бізнесменів.
Зокрема колишнього губернатора штату, актора Арнольда Шварценеґґера. Він був змушений полишити свою оселю, загалом евакуювали 180 тисяч людей.
Пожежі в Каліфорнії вирують майже тиждень. У штаті оголосили надзвичайний стан.
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