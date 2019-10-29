Хакери атакували Грузію обличчями Саакашвілі [ Редактировать ]
Масштабна кібератака у Грузії. Хакери зламали близько двох тисяч ресурсів. Сторінки на сайтах замінили на зображення експрезидента країни Міхеїла Саакашвілі із написом "Я повернуся".
Не працювали сайти глави республіки, судів і держустанов, а також сервери кількох телеканалів. Грузинські експерти припускають - кібератаку імовірно влаштували, щоб отримати секретну інформацію з сайту президента.
Спонсорувати її могла іноземна держава. МВС країни розпочало розслідування інциденту.
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