Без жертв та постраждалих обійшлося минулої ночі у Дніпрі, де близько 22 години пролунав потужний вибух. Як з'ясувалося, детонація сталася в результаті пожежі на підприємстві з вироблення олії. Подробиці події з'ясували наші кореспонденти.

Потужний вибух прогримів близько двадцять другої години на лівому березі Дніпра, у промисловій зоні. Цей момент зафільмували камери спостереження. Вогонь було видно за кілька десятків кілометрів.

Вибух відчули і місцеві мешканці. Кажуть - тремтіли решітки на вікнах будинків. Тетяна живе за 4 кілометри від місця події.

"В квартире я услышала, как будто такое ощущение, что ударили по решетке и как розряд грома был", - говорить Тетяна Торчило, жителька Дніпра.

Вибух стався на одному із заводів, що виробляє олію. Зайнялися склади, де зберігають відходи насіння соняшнику, так званий шрот. У результаті - пошкоджені стіни та покрівля на площі чотири тисячі квадратних метрів. У сусідніх будівлях із вікон повилітало скло. На підприємстві ситуацію коментують стримано. Слова "вибух" - взагалі уникають.

"На даный момент на предприятии ведутся пуско-наладочные работы. Вышла со строя, на наш взгляд, мы сейчас в ситуации разбираемся, автоматика. Что является причиной остановки вентиляции и аспирационной системы. Накопилась пыль, что и являлось причиной хлопка", - говорить Євген Яровий, директор заводу.

Підприємство розпочало роботу лише на початку цього року. Рятувальники ще не встигли провести планову перевірку. Після подій цієї ночі з'ясувалося: на заводі значні проблеми з технікою безпеки, особливо з витяжкою.

"Предполагаемая причина вибуху був - це пиле-воздушна суміш шроту і несправна вентиляція складу. Щас ведуться слідчі дії, виясняється, могло буть всяке і електрика і статична напруга - розглядається декілька варіантів", - говорить Дмитро Кудрявцев, Заступник начальника ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

За фактом вибуху у поліції відкрили кримінальне провадження за статтею порушення правил безпеки під час виконання робіт підвищеної небезпеки.

"Вказана стаття передбачає штраф від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, виправні роботи на строк до 2 років, або обмеження волі на строк до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю або без такого", - говорить Ганна Старчевська, керівник відділу комунікації ГУ Нацполіції У Дніпропетровській області.

Поки ж триває досудове розслідування, завод продовжує працювати.