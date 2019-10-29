У Мінську шукають заміну російській нафті. У білоруському державному концерні "Бєлнафтохім" розглядають варіанти поставок енергоносіїв з різних країн - через порти України та країн Балтії, - пише видання "Беларусь сегодня".

Усе через запровадження Москвою так званого "податкового маневру в нафтовій сфері". Йдеться про рішення РФ з 2025 року обнулити експортні мита та підвищити податок на видобуток корисних копалин. Після цього Білорусь втратить частину прибутків, оскільки купує нафту в Росії за ціною близько 75 відсотків від світової, але після нововведень вона зросте до ста відсотків.