У Євросоюзі з наступного року з'явиться посада Генерального прокурора. Відомство боротиметься з ухилянням від сплати податків у ЄС, яке за різними оцінками сягає десятків мільярдів євро. Хто очолить відомство - більше розкаже Олена Абрамович.

Новостворене відомство має розпочати роботу наступного року. Майбутня генпрокурор Євросоюзу гучних обіцянок не любить давати. Наголошує - у демократичних країнах суди, оскарження рішень і різного роду апеляції тривають довго. Тож ефект від запуску європейської прокуратури суспільство відчує не миттєво.

"Що стосується очікувань, люди повинні зрозуміти, що справжні результати ми отримаємо через два, три роки - як тільки з'являться остаточні вироки судів. На мою думку, лише після цього можна одержати достовірні результати", - говорить Лаура Кевеші, генеральний прокурор ЄС.

Розслідувати генпрокурор має зловживання європейськими коштами. Цим, насправді, останні 20 років уже займається антикорупційне бюро OLAF. Проте рішення відомства лише рекомендаційні. Нова генеральна прокуратура матиме право давати розпорядження правоохоронцям країн ЄС. Про необхідність створення такого впливого органу в Брюсселі заговорили ще 3 роки тому.

"Сильна Європейська прокуратура дозволить повернути кошти на шахрайстві з податком на додану вартість. Сума загального шахрайства з ПДВ у Європі може скласти 50 мільярдів євро", - говорить Вера Юрова, єврокомісар з питань юстиції, прав споживачів та гендерної рівності.

Створення органу підтримали не всі члени ЄС. Поза "клубом" лишились Угорщина, Польща, Швеція, Ірландія та Данія. Дискусії, хто обійме головну посаду - тривали майже рік. Зрештою, затвердили Лауру Кевеші, яка отримала безцінний досвід, очолюючи антикорупційні органи в рідній Румунії.

"Безумовно, буде тиск, коли розпочнуться розслідування щодо інституцій та прокурорів. І давайте не забувати, що люди, які використовують європейські кошти, - це, як правило, бізнесмени, деякі з яких дуже впливові. Але я добре підготовлена до цього, і впевнена в своїх силах", - говорить Лаура Кевеші, призначений генеральний прокурор ЄС.

За час на посаді в Румунії Кевеші порушила більше тисячі кримінальних справ щодо корупціонерів усіх рівнів. Не обійшла увагою і брата екс-президента, який призначив її на посаду. Згодом Кевеші відправили у відставку, звинувативши в незаконному прослуховуванні. Румунська влада блокувала її призначення на посаду Європейського генпрокурора. Та врешті міністри ЄС відстояли та затвердили її кандидатуру.