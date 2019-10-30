Тонну кокаїну вилучила поліція Коста-Рики. Нелегальний вантаж був захований у майже тридцяти сумках у контейнері з фруктами, що прямував до Бельгії.

Через особливості розташування, центрально-американська країна Коста-Рика виявилася транзитною точкою для нарко-картЕлів, - звідти зілля доправляють до Сполучених Штатів та Європи. Лише цього року костариканські поліцейські затримали рекордні 37 тонн заборонених речовин.