Нелегальний вантаж: поліція Коста-Рики вилучила тонну кокаїну [ Редактировать ]
Тонну кокаїну вилучила поліція Коста-Рики. Нелегальний вантаж був захований у майже тридцяти сумках у контейнері з фруктами, що прямував до Бельгії.
Через особливості розташування, центрально-американська країна Коста-Рика виявилася транзитною точкою для нарко-картЕлів, - звідти зілля доправляють до Сполучених Штатів та Європи. Лише цього року костариканські поліцейські затримали рекордні 37 тонн заборонених речовин.
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