Включение в формулу "Роттердам+" расходов на транспортировку полностью обосновано, ведь доставка угля в Украину стоит дороже, чем в Роттердам. Об этом заявил глава "Первой энергетической ассоциации Украины" Василий Котко в эфире телеканала "NewsOne".

Эксперт отметил, что обоснованность включения расходов на транспортировку в формулу "Роттердам+" признали западные эксперты, в частности Европейская ассоциация угля и лигнита EURACOAL.

"Я, во-первых, слышал выводы очень уважаемых экспертов. И во-вторых, я сам читал заключение Ассоциации Еврокол, европейской, которое сделано по заказу регулятора. Не кто-то, кто там его купил, а регулятора. И в этом заключении четко сказано, что они все это проанализировали, учли, что в Украине дороже доставлять уголь, чем в Роттердам. Разница - это очень сложно подсчитать, так как из Австралии - это одна цена доставки, из Америки - другая, из Африки - еще другая. Они взяли какой-то месяц, все посчитали и сказали, что это где-то плюс 6,5-14 долларов, разные варианты. А учитывается в "Роттердам" плюс 9. И они сделали вывод, что в принципе это адекватное решение, и оно принципиально правильное", - сообщил Котко.

Напомним, 24 марта 2017 года НАБУ открыло уголовное производство, в рамках которого расследует действия членов НКРЭКУ, которые утвердили формулу "Роттердам+". 8 августа 2019 года детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам по так называемому делу "Роттердам+", ни один из них не был взят под стражу. Позже в официальном ответе НАБУ на запрос Информбюллетеня ICC Ukraine сообщалось, что в бюро нет претензий к индексу API2 в основных портах Западной Европы, как базового ориентира для определения цены на уголь в Украине по формуле "Роттердам+", но есть претензии к включению в формулу расходов на транспортировку.

Ранее генеральный секретарь Европейской ассоциации угля и лигнита EURACOAL Брайан Риккетс заявлял, что введение импортного паритета при ценообразовании на уголь было единственно верным решением для Украины, привязка к индексу API - абсолютно корректна.