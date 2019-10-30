Ще одна канадська провінція визнала Голодомор геноцидом українців. За відповідний законопроєкт у третьому, останньому, читанні проголосували депутати Британської Колумбії.

Вона стала шостою з-поміж тринадцяти провінцій і територій Канади, де місцева влада визнала Голодомор. Відтепер у кожну четверту суботу листопада у цій провінції шануватимуть пам'ять жертв геноциду українського народу.

На державному рівні Канада визнала Голодомор іще 2008. Торік у Торонто відкрили меморіал загиблим від голоду, штучно влаштованого більшовицькою владою в Україні.