Провінція Канади визнала Голодомор геноцидом [ Редактировать ]
Ще одна канадська провінція визнала Голодомор геноцидом українців. За відповідний законопроєкт у третьому, останньому, читанні проголосували депутати Британської Колумбії.
Вона стала шостою з-поміж тринадцяти провінцій і територій Канади, де місцева влада визнала Голодомор. Відтепер у кожну четверту суботу листопада у цій провінції шануватимуть пам'ять жертв геноциду українського народу.
На державному рівні Канада визнала Голодомор іще 2008. Торік у Торонто відкрили меморіал загиблим від голоду, штучно влаштованого більшовицькою владою в Україні.
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