У Каліфорнії "відсвяткували" Хеловін стріляниною [ Редактировать ]
Смертельні веселощі. У Каліфорнії троє людей загинули, ще дев'ятеро отримали поранення під час святкування Хеловіну. Невідомі відкрили вогонь, коли вечірка у приватному будинку в місті Лонг-біч була у самому розпалі.
Усі жертви молоді чоловіки. Сусіди почули до 20 пострілів, поліція прибула на місце за кілька хвилин, однак спіймати зловмисників не вдалося гості були традиційно зодягнені в костюми. Правоохоронці допитують свідків.
по теме
У США схвалили новий пакет санкцій проти Туреччини
Обмеження передбачають заборону для Туреччини продавати зброю Сирії, а також персональні санкції щодо турецьких високопосадовців, які підтримують військові дії в цій країні
У США приватний літак врізався в житловий будинок
Мешканців родини з маленькою дитиною - не було вдома. Одразу після падіння зайнялися ще два будинки поруч
"Чорний четвер": 90 років тому обвалився фондовий ринок на Волл-стріт
Рівно 90 років тому сталася подія, яка спровокувала найбільшу і найтривалішу економічну кризу в історії західного світу
Лісові пожежі у Каліфорнії дісталися престижного району Лос-Анджелеса
Місцеві жителі, серед яких чимало світових знаменитостей, лишають свої маєтки
Американські спецпризначенці ліквідували соратника Абу Бакра Аль-Багдаді
Про це Дональд Трамп повідомив на своїй сторінці у Твітері. Додав, що вбитий терорист міг стати наступним лідером Ісламської держави