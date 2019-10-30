Смертельні веселощі. У Каліфорнії троє людей загинули, ще дев'ятеро отримали поранення під час святкування Хеловіну. Невідомі відкрили вогонь, коли вечірка у приватному будинку в місті Лонг-біч була у самому розпалі.

Усі жертви молоді чоловіки. Сусіди почули до 20 пострілів, поліція прибула на місце за кілька хвилин, однак спіймати зловмисників не вдалося гості були традиційно зодягнені в костюми. Правоохоронці допитують свідків.