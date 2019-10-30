Судьба человека напрямую зависит от его удачливости по жизни. Это проявляется не только в дружбе, повседневной жизни, любовных отношениях, но даже влияет на удачу представителя того или иного знака зодиака в любом деле. Известный астролог составила прогноз неудачи на 29 октября .

И вот, тройка неудачников этого дня:​

1. Водолей

Представителей этого знака зодиака звезды обделили удачей. Вам будет сложно в этот день.

2. Рыбы

Рожденные под этим знаком зодиака будут чувствовать дискомфорт в этот день. Вы со всем справитесь, главное- н е парите гарячку.

3. Овен

Представителей данного знака звезды откровенно не любят. В этот день вас будет ожидать неприятный сюрприз.

Раньше сообщалось о том, какие знаки зодиака способны любить всю жизнь.