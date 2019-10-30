Гороскоп неудачи на 31 октября: кого ждет беда [ Редактировать ]
Судьба человека напрямую зависит от его удачливости по жизни. Это проявляется не только в дружбе, повседневной жизни, любовных отношениях, но даже влияет на удачу представителя того или иного знака зодиака в любом деле. Известный астролог составила прогноз неудачи на 29 октября .
И вот, тройка неудачников этого дня:
1. Водолей
Представителей этого знака зодиака звезды обделили удачей. Вам будет сложно в этот день.
2. Рыбы
Рожденные под этим знаком зодиака будут чувствовать дискомфорт в этот день. Вы со всем справитесь, главное- н е парите гарячку.
3. Овен
Представителей данного знака звезды откровенно не любят. В этот день вас будет ожидать неприятный сюрприз.
Раньше сообщалось о том, какие знаки зодиака способны любить всю жизнь.
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