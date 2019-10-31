Жителі Харківщини протестують проти закриття медичних закладів [ Редактировать ]
Понад 20 тисяч людей на Харківщині можуть залишитися без повноцінної медичної допомоги. В одному із селищ тут стрімко меншає лікарів. Люди бояться, що лікарню та поліклініку можуть взагалі закрити.
У чому причина? Дізнавалася Світлана Шекера.
Поліклініка в Ківшарівці велика, семиповерхова. Збудована у 70-х роках минулого століття, вона обслуговувала 19-тисячне селище і прилеглі села у радіусі 20 кілометрів. Та цього року, жаліються люди, доводиться їздити в райцентр, за двадцять кілометрів. Бо у поліклініці практично не залишилося вузьких спеціалістів. Місцеві жителі кажуть: місцева влада зробила так, що лікарі розбіглися.
"Їх просто переводили на 0,7 ставки, 0,5 ставки, а тим лікарям, які в міській лікарні в Куп'янську, - тим давали ставку, півтори ставки, скільки потягнеш - стільки тобі давали", - стверджує Олександр Іванов, житель Ківшарівки.
До будинку культури люди прийшли вимагати від місцевої влади повернути медиків у поліклініку й не скорочувати відділення у селищній лікарні.
"176 человек до нового года было сокращено!"
"Ми лишили людей неврологических коек, ми лишили людей терапевтических коек! Лор-отделение, которое обслуживает 4 района - прикрыли!", - наголосила Ольга Лапінська-Бакаєва, лікар Ківшарівської лікарні.
Ківшарівці кажуть: дістатися до райцентру, особливо взимку, та ще й старим людям - дуже тяжко.
"Люди, которые имеют сахарный диабет, они должны 22 км проехать в Купянск, чтоб получить инъекции, выстоять в очереди, потому что у нас нет эндокринолога, у нас забрали аптеку, которая давала людям бесплатный инсулин", - скаржиться Людмила Величко, жителька Ківшарівки.
Місцева влада проблеми не бачить. Три лікарні у сусідніх населених пунктах об'єднали. Тож, на папері - це один медзаклад, і дарма, що відділення розташовані в радіусі півсотні кілометрів. А працівників скоротили - щоб вистачило на всіх зарплатні.
"Мы выровняли бюджет, у нас в этом году впервые за много лет нет задержки зарплат. Были сокращены административный аппарат и хозблок. Мы централизовали все отделения круглосуточной помощи и неотложной помощи, мы их сконцентрировали на базе одной больницы", - заявив Валерій Говоров, секретар Куп'янської міськради.
Щоб не дати розвалити поліклініку і лікарню, люди на загальних зборах вирішили самотужки слідкувати, щоб майно медзакладів не вивозили.
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