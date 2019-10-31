"Лососева гармата" рятує популяцію цієї риби на північному заході США. В останні роки лосося там значно поменшало. Одна з причин - високі дамби на річках. Вони є суттєвою перешкодою на шляху до верхоріччя, куди ця риба вирушає на нерест.

Американська компанія розробила "гармату", яка "стріляє лососями" та допомагає їм перелетіти через греблю за лічені секунди. Система облаштована "штучним інтелектом", що розпізнає зображення 18 видів риб. Тож "гармату" він заряджає тільки диким лососем, із верхів'їв тамтешніх річок.

Усередині труби практично відсутнє тертя. У ній лосось ковзає, як по льоду. Виникає тиск, нижчий за атмосферний, що штовхає рибу вперед зі швидкістю 8 метрів за секунду", - зазначив Вінс Брайан, глава компанії Whooshh Innovations.