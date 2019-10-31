Донори Чернівців відзначили Гелловін традиційною здачею крові [ Редактировать ]
Цукерки або... кров. Під таким гаслом відзначають Гелловін у Чернівецькому центрі служби крові. Для донорів там накрили святкові столи. Сьогодні їх частують не лише традиційними тістечками та солодким чаєм, а ще й запеченим гарбузом і тематичними десертами. Усе - аби привернути увагу до проблеми нестачі донорського матеріалу.
Медики кажуть: щодня кров здають близько двох десятків людей. Цього не завжди вистачає, тож доводиться організовувати різноманітні акції. Серед найактивніших донорів навіть планують розіграти призи.
"Якщо є змога і бажання - це дуже потрібно людям. Вам не важко, а хтось у цьому нуждається дуже, в цій крові", - наголосила Антоніна Тулик, донорка.
"Загалом, у нас кількість донорів підвищилась істотно. Але, хочу сказати - у нас і потреба в крові підвищилася. Тому ми стараємося такими акціями, такими способами - щоб люди про нас дізналися. Себе анонсувати, щоб люди знали, приходили - не обов'язково на свята, а можна це робити і в повсякденні", - зазначила Олена Макаренко, завідувачка відділу комплектування донорських кадрів.
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