Скілька важить найбільший бургер у Таїланді? Як отримати 50 тисяч доларів чайових? І де згоріла світова пам'ятка ЮНЕСКО? Про це і не тільки - далі в нашому огляді.

Згорів ущент. В Японській префектурі Окінава пожежа знищила п'ятсот-річний замок Сюрі, що входив до списку світової культурної спадщини ЮНЕСКО. Причина займання - досі невідома. Від головної зали та цілої будівлі комплексу залишився хіба кістяк. Раніше історична споруда вже зазнавала руйнувань - у роки Другої світової її розбомбили. Скільки коштуватиме відновити пам’ятку архітектури нині ще не порахували.

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Під одним дахом з чотирилапими. Жителі передмістя Лос-Анджелеса, які втекли від пожеж, тимчасово живуть у притулку для тварин. Попри відсутність комфорту, цей прихисток тішить людей, адже там вони знайшли нових друзів. Більшості "пухнастиків" уже придумали імена - погорільці обіцяють згодом забрати їх додому.

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Катастрофічна статистика. Глобальне потепління загрожує затопленням територій, де мешкають до пів мільярда людей. Такого висновку дійшли дослідники з некомерційної організації Climat Central, порахувавши приблизне підвищення рівня Світового океану внаслідок потепління на планеті. Уточнена цифра значно перевершує попередній підрахунок, проведений в НАСА. За їхніми даними, вода затопить території, які населяють максимум 170 тисяч людей.

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Мінус делікатес. Нью-Йорк відмовляється від фуа-гра. З 2022 року в ресторанах і крамницях міста заборонять продавати цю страву французької кухні. Використання продукту, який виготовляють з печінки насильно годованих гусей, давно викликає протести захисників природи - через жорстоке поводження з тваринами. Делікатес під забороною в Німеччині, Австралії, Данії, Фінляндії, Чехії та інших країнах. Порушників нового закону в Нью-Йорку каратимуть штрафом у дві тисячі доларів.

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Бутерброд для велетня. У ресторані Бангкока можна "перекусити" бургером, що важить шість кілограмів. Страва не для фанатів здорового харчування: у ній майже 10 тисяч калорій. Габаритний сендвіч з Яловичиною коштує трохи більше вісімдесяти 80 доларів, зі свининою - 115. Однак ці гроші повернуться з лишком, якщо подужати бургер за дев'ять хвилин. У такому разі відвідувач отримає грошовий приз понад 330 доларів.

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Щедрі чайові. Фортуна усміхнулася офіціантці з американського міста О'феллон, штат Міссурі. Завсідник залишив дівчині замість чайових лотерейний квиток. Він виявився виграшним - збіглися чотири із п'яти цифр, призові становлять майже півсотні тисяч доларів.

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Хеловін по-італійському. У місті Лукка в Тоскані розпочався фестиваль коміксів та ігор. Учасники одягаються в костюми популярних ігрових героїв і просто знаменитостей. На вулицях старовинного міста можна зустріти Супермаріо, Людину-павука, Фредді Меркюрі, лицарів та ельфів. Щороку у п'ятиденному фестивалі беруть участь кілька сотень тисяч учасників з Італії та всього світу.

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Дебют у зоопарку Честера. Двійко малюків рідкісної червоної панди вперше вийшли прогулятися на свіжому повітрі. Двійня - хлопчик і дівчинка - з'явилася на світ у червні, і до цього часу не виходила зі свого вольєра, перебуваючи під опікою батьків. Надворі обоє охоче вивчали довкілля і з цікавістю лазили на дерева. Червона панда занесена до Міжнародної червоної книги. У дикій природі їх залишилося близько 10 тисяч особин.