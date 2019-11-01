Окупаційний суд Криму продовжив арешт чотирьом фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір". Ленур Халілов, Руслан Нагаєв, Руслан Месутов і Ельдар Кантимиров залишаться під вартою до 5 лютого наступного року. Клопотання адвокатів про пом'якшення запобіжного заходу - відхилили.

Російські силовики затримали кримців після обшуків у червні. Їх підозрюють в участі та організації осередку забороненої в Росії та анексованому Криму організації "Хізб ут-Тахрір".