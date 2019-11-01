"Брати по крові". Флешмоб під такою назвою шириться Україною. Четвертим містом проведення акції стало Рівне. Кадрові офіцери та військовослужбовці резерву здали кров на потреби українських медичних закладів.

На скільки збільшило банк крові "військове братство" - дивіться далі.

"Качайте кулачком. Добре? Розжимайте кулак".

У полковника Олександра Цися рідкісна друга група крові з негативним резусом.

"Із задоволенням поділюся своєю кров'ю. Хай вона піде на користь чи дитині, чи людині", - говорить Олександр Цись, командир Рівненської бригади територіальної оборони.

Олександр Цись та ще три десятки його побратимів долучилися до всеукраїнського флешмобу "Брати по крові".

"Започаткував його Львівський обласний військовий комісаріат, передав його Хмельницькому обласному військовому комісаріату. Той в свою чергу передав на Чернівецький обласний військовий комісаріат і Чернівецький вже сьогодні передав на Рівненський", - розповідає Анатолій Прошин, речник оперативного командування "Захід".

Військові кров здають для хворих дітей. Так вони рятують життя і на фронті, і в тилу. Майор Вишневський колишній військовий медик. Ціну крові знає не з чуток.

"У шпиталях дуже потрібна кров. І у великій кількості. Хоча я вірю в те, що напевно, скоро що, ну вона буде потрібна, але не в такій кількості і не для наших військовослужбовців", - зазначив Андрій Вишневський, офіцер Рівненського обласного територіального центру комплектування.

В Рівному поки що запасів крові достатньо, - кажуть медики. Проте, їх необхідно постійно поповнювати. Найбільша потреба - у дитячому онкогематологічному відділенні, де на донорську кров чекають два десятки маленьких пацієнтів.

"Це, напевно, одне з тих відділень, які використовують найбільше препаратів крові і похідних, які з них виготовляються і деколи буває так, що нагальна проблема і нагальна потреба виникає, буквально - от зараз на вже", - зазначила Любов Краков'ян, завідувачка відділення онкогематології Рівненської обласної дитячої лікарні.

Восьмирічна Інна у лікарні вже другий рік. Дівчинка пройшла не один курс хіміотерапії.

"Кров капали, коли були низькі аналізи. - Скільки тобі капали крові? - Не пам'ятаю вже. Дуже багато. Вона необхідна, щоб дітки були здоровими", - говорить Інна Лепуга, пацієнтка онкогематологічного відділення.

Рівненські військові передали естафету своїм побратимам з Волині. Оперативне командування "Захід" сподівається, що "братів по крові" невдовзі побільшає, - долучаться військові з усієї України.