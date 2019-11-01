Археологи Запоріжжя знайшли залишки Олександрівської фортеці [ Редактировать ]
Запорізькі археологи виявили залишки Олександрівської фортеці, пошуки якої тривали багато років.
У 18 сторіччі фортеця була важливою складовою Дніпровської лінії укріплень, що охороняла південні регіони від нападу османів. Докладніше про важливу знахідку розповість Сергій Бордюжа.
"Цитадель начиналась с той стороны, до бочки, и потом здесь она поднималась вот так вот вверх".
Розгледіти в цьому котловані недобудови бодай якісь натяки на фортецю пересічній людині важко. Але тільки не археологам. Вони ретельно дослідили шари ґрунту й запевняють: точне місце знаходження Олександрівської фортеці нарешті визначили.
"Это цитадель Святого Иоанна. Вот она. Это крупное земляное укрепление. Это бастионы. Это равелины. И все это было обнесено рвами и валами".
Історики кажуть: шукали фортецю давно, адже старі карти були не точними.
"Нам удалось с помощью GPS исследований привязать карты старые города и выяснить где оптимально искать эту крепость. Ходили здесь с радиорадаром, смотрели валы, рвы под землей, сканировали - и тогда мы нашли некоторые валы и рвы", - розповідає Олег Тубольцев, історик.
Збудували фортецю у формі багатокутної зірки у 1770 році. Саме з цього укріплення з часом виріс Олександрівськ. А згодом - сучасне Запоріжжя. Фортеця була земляна і проіснувала не довго.
"Поскольку жителям неудобно, наверное, было жить на высоких валах, и рвах. Они ее, в принципе, начали нивелировать. То есть, они начали срезать эти валы и, как бы, выравнивать эту плоскость", - розповідає Олег Тубольцев, історик.
Там, де колись стояла Олександрівська фортеця, сьогодні - житловий масив у серці Запоріжжя. Поруч - дев'ятиповерхівки та гімназія. Педагоги кажуть: про те, що місце історичне, здогадувались. А тепер ще й пишаються. Утім, жартують, і клопоту додалося.
"Дітвора бігала, дивилась. Тепер вони бігають туди, я дуже боюсь, бо там котлован розритий. Вони ж плигають туди. І вони намагаються щось там відкопати тепер. Бо реклама пішла", - говорить Валентина Кравченко, директор Запорізької гімназії №2.
Археологічні роботи на місці валів і цитаделі Олександрівської фортеці продовжать уже наступного року. У планах - перетворити місце знахідки на історико-туристичний об'єкт. АджеЕ Запоріжжя святкуватиме 250 років від дня свого заснування.
по теме
На Рівненщині вирішують долю шедевру інженерного мистецтва 19 століття
Влада Рівненщини хоче забрати Тараканівський форт у Міноборони - що робитимуть із шедевром інженерного мистецтва?
Вітчизняні металурги закликають зупинити занепад галузі
Через завищені ціни на електроенергію, українські підприємства змушені обмежувати свою роботу
У Бельгії відкрили пам'ятник Анні Ярославні
Скульптуру встановили у старовинному містечку Арлон, де майбутня французька королева Анна зупинялася на шляху до Франції
Мешканці двох київських "хрущовок" залишилися без опалення
Попри регулярну оплату комунальних послуг, понад 100 помешкань відключили від гарячого водопостачання та опалення - куди ділися сплачені мешканцями гроші за комуналку і хто врятує людей від холоду?
Запорізьким вченим вдалося виявити залишки Олександрівської фортеці
У 18 сторіччі фортеця була важливою складовою Дніпровської лінії укріплень, що охороняла південні регіони від нападу османів