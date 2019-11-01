Історики шукали фортецю давно, адже старі карти були не точними

Запорізькі археологи виявили залишки Олександрівської фортеці, пошуки якої тривали багато років.

У 18 сторіччі фортеця була важливою складовою Дніпровської лінії укріплень, що охороняла південні регіони від нападу османів. Докладніше про важливу знахідку розповість Сергій Бордюжа.

"Цитадель начиналась с той стороны, до бочки, и потом здесь она поднималась вот так вот вверх".

Розгледіти в цьому котловані недобудови бодай якісь натяки на фортецю пересічній людині важко. Але тільки не археологам. Вони ретельно дослідили шари ґрунту й запевняють: точне місце знаходження Олександрівської фортеці нарешті визначили.

"Это цитадель Святого Иоанна. Вот она. Это крупное земляное укрепление. Это бастионы. Это равелины. И все это было обнесено рвами и валами".

Історики кажуть: шукали фортецю давно, адже старі карти були не точними.

"Нам удалось с помощью GPS исследований привязать карты старые города и выяснить где оптимально искать эту крепость. Ходили здесь с радиорадаром, смотрели валы, рвы под землей, сканировали - и тогда мы нашли некоторые валы и рвы", - розповідає Олег Тубольцев, історик.

Збудували фортецю у формі багатокутної зірки у 1770 році. Саме з цього укріплення з часом виріс Олександрівськ. А згодом - сучасне Запоріжжя. Фортеця була земляна і проіснувала не довго.

"Поскольку жителям неудобно, наверное, было жить на высоких валах, и рвах. Они ее, в принципе, начали нивелировать. То есть, они начали срезать эти валы и, как бы, выравнивать эту плоскость", - розповідає Олег Тубольцев, історик.

Там, де колись стояла Олександрівська фортеця, сьогодні - житловий масив у серці Запоріжжя. Поруч - дев'ятиповерхівки та гімназія. Педагоги кажуть: про те, що місце історичне, здогадувались. А тепер ще й пишаються. Утім, жартують, і клопоту додалося.

"Дітвора бігала, дивилась. Тепер вони бігають туди, я дуже боюсь, бо там котлован розритий. Вони ж плигають туди. І вони намагаються щось там відкопати тепер. Бо реклама пішла", - говорить Валентина Кравченко, директор Запорізької гімназії №2.

Археологічні роботи на місці валів і цитаделі Олександрівської фортеці продовжать уже наступного року. У планах - перетворити місце знахідки на історико-туристичний об'єкт. АджеЕ Запоріжжя святкуватиме 250 років від дня свого заснування.