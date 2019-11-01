Многие люди отдают предпочтение чаю из пакетиков. Это удобно, не затратно и выгодно по массе причин. Однако, медики уверяют, что такой чай опасен и может нанести вред нашему организму. Ученые провели исследования и выяснили, что кружка такого напитка засоряет организм полимерными частицами.

Так, заваренный с помощью пакетика чай из пластиковой сетки, содержит около 11,6 млрд микрочастиц и более трех млрд наночастиц найлона и полиэтилентерефталата. Выпивая всего одну кружку горячего чая, мы засоряем свой организм полимерными частицами, количество которых может достигать 16 микрограммов.

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По словам специалистов, при температуре выше 40 градусов Цельсия пригодные для упаковки пищевых продуктов полимерные материалы могут выделять токсичные вещества и разлагаться.

Во время эксперимента исследователи поместили пустые пакетики от чая на пять минут в горячую воду, после чего проанализировали сухой остаток электронным микроскопом на наличие частиц пластика. Выяснилось, что микро и наночастицы попадают в воду и как живые организмы развиваются в растворах.

Выяснилось, что в зависимости от образца в воду перепадало от 7,8 до 21,4 млрд частиц пластика. В среднем в организм с такой кружки чая попадает около 2,3 млн микрочастиц и 14,7 млрд субмикронных частиц, из которых примерно 3,1 млрд за размером менее ста нанометров.

В холодной воде ученые насчитали в 300 раз меньше вредных частиц.

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