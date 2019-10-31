Люди, которые следят за своим здоровьем, всегда интересуются новыми исследованиями о влиянии различных продуктов на здоровье человека. Так, испанские ученые составили список крайне вредной еды, среди которой: рфинированная белая мука, некоторые молочные продукты, ветчина, грудинка.

Диетологи отмечают, что технология изготовления белой муки такова, что в конечном итоге она оказывается лишенной клетчатки и других питательных веществ, содержащихся в зерне. Это очищенный продукт, имеющий высокий гликемический индекс. Такая еда истощает поджелудочную железу и в перспективе это грозит развитием диабета.

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Также испанские эксперты рекомендуют отказаться от обезжиренных молочных продуктов.

"Если нет противопоказаний по таким заболеваниям, как гастрит или проблемы с желчным пузырем, которые не позволяют организму нормально переваривать жиры, то лучше всего выбирать натуральные молочные продукты, так как они более сытные и питательные, а также содержат больше витаминов", - констатировали эксперты.

В ветчине содержание мяса составляет 50%, остальное - это добавки, крахмал и другие вредные "начинки".

Эксперт добавила, что в рационе не должны присутствовать и такие продукты, как хлопья для завтрака, зерновые или энергетические батончики. Это продукты, которые вызывают привыкание и ведут к ожирению или диабету.

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