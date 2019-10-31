Благодаря наличию в составе альбумина черного пищевого, сладкий батончик - это хороший источник железа и аминокислот.

Он обладает следующими полезными свойствами:

защищает организм от бактерий и вирусов (укрепляет иммунитет);

участвует в синтезе гормонов щитовидки; помогает усваивать витамины группы В;

разрушает продукты окисления, замедляя процесс старения;

улучшает работу нервной системы.

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Женщины сталкиваются с нехваткой железа чаще, чем мужчины. Польза гематогена для женщин заключается в том, что черный батончик является профилактикой железодефицита. Витамин А в составе продукта обладает антиоксидантными свойствами, то есть замедляет процессы старения, укрепляет волосы и ногти.