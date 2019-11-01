Палата представників американського Конгресу підтримала початок процедури імпічменту Трампа. "За" проголосували 232 конгресмени. Тепер шість комітетів розпочнуть розслідування у так званій "українській справі".

У Конгресі наголошують: про можливість відсторонення очільника Білого дому від влади поки що не йдеться. Нині лише розпочнуться офіційні допити, які будуть публічними.

У відповідь президент США Дональд Трамп назвав це "найбільшим в історії полюванням на відьом".

"Президент не зробив нічого поганого, і демократи це знають. Ненсі Пелосі і неврівноважена одержимість демократів цією незаконною процедурою імпічменту не шкодять президенту Трампу, вони шкодять американському народу. Замість того, щоб зосередитися на актуальних питаннях, які впливають на реальні сім'ї, ... демократи вважають за краще щодня витрачати час на сфабрикований імпічмент - відверто упереджену спробу знищити президента".