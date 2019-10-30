Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в Twitter.

"Только что состоялся уже шестой телефонный разговор между президентом Владимиром Зеленским и канцлером Ангелой Меркель: более интенсивного политического диалога, чем с Германией нет ни с одной другой страной мира. Ценим огромную поддержку наших немецких друзей!", - написал Мельник.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский объявил о запуске Фонда по восстановлению Донбасса. А также Зеленский назвал главные этапы завершения войны на Донбассе.