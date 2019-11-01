31 октября в городе Одессе националисты демонтировали памятный знак маршалу Советского Союза Георгию Константиновичу Жукову, установленный по адресу ул. Канатная, 87. Особое возмущение вызывает тот факт, что в этот раз сотрудничество национал-радикалов с властью было документально оформлено. Вандалы демонстрировали желающим письмо, подписанное фигурантом многочисленных коррупционных скандалов, руководителем квартирно-эксплуатационного отдела Министерства обороны в г. Одессе Дмитрием Конюховым.

В этом письме, оправдывающем вандалистское уничтожение памятного знака, Конюхов ссылается на два распоряжения Одесской областной администрации – № 305/А-2016 и № 892/А-2019. Причем в распоряжении, датированном 2016 годом и подписанным Михеилом Саакашвили, нет упоминания памятного знака Г. К. Жукову, установленного на улице Канатной, 87. Однако 24 июля 2019 года назначенная уже президентом Зеленским и. о. главы Одесской ОГА Светлана Шаталова подписала трусливое распоряжение, состоящее, по сути, из одной фразы: "Город Одесса, Штабной переулок, 1" заменить словами и цифрами "Город Одесса, ул. Канатная, 87". И касалось данное распоряжение изменения перечня памятников, подлежащих демонтажу. Эта правка ставленницы Зеленского и открыла национал-радикалам дорогу к уничтожению одной из одесских достопримечательностей, места памяти одесситов.

Президент Зеленский! В Одессе назначенные Вами, подчиненные Вам и, безусловно, выполняющие Ваши распоряжения люди уничтожили памятный знак, на который не поднялась рука у Порошенко и Саакашвили! И сделано это не просто с игнорированием закона о декоммунизации, а с его преднамеренным искажением.

Георгий Константинович Жуков не просто герой Великой Отечественной войны, Маршал Победы, который был удостоен чести принимать Парад Победы, автор множества блистательных военных операций, человек, освобождавший Украину от нацистов, а Одессу - от распоясавшегося после войны криминала, кавалер 4 званий Героя, двух орденов «Победа» и огромного количества других наград. Закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики" не распространяется на героев Великой Отечественной войны и победы над нацизмом.

Более того, надпись на памятном знаке гласит, что «четырежды Герой Советского Союза Г. К. Жуков с 3 июня 1946 года по 4 февраля 1948 года командовал войсками Одесского военного округа". Вооруженные силы Советского Союза согласно Конституции СССР 1936 года, действовавшей в то время, не относятся к органам государственной безопасности, местной или центральной власти либо органам Коммунистической партии СССР, а их упоминание не может содержать пропаганды их деятельности. Соответственно, командир одного из подразделений Вооруженных сил СССР (а именно в этом качестве ему установлен памятный знак) Георгий Жуков не подпадает под действие закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".

Цинизм ситуации заключается в том, что городской голова Одессы Геннадий Труханов, который хорошо знает, с каким почтением и уважением относятся одесситы к маршалу Жукову и его героическому прошлому, не сделал ничего, чтобы остановить вандальские действия ура-патриотов и так называемой народной власти. Мэр, который предал интересы своих граждан, который допустил уничтожение памятного знака маршалу Жукову, должен уйти в отставку.

Отметим, что особый символизм уничтожению памятного знака Жукову придает тот факт, что это было сделано в день визита в Украину генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. В Североатлантическом альянсе хорошо помнят о военной мощи их бывшего стратегического противника и, вероятно, получают особое удовольствие от самоунижения своих нынешних слуг, топчущих память собственных героических предков и всего украинского народа.