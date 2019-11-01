Введение рынка земли без референдума - недопустимо. Об этом Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил журналистам в кулуарах Верховной Рады в пятницу, 1 ноября.

Он отметил, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" поддерживает проведение парламентских слушаний по рынку земли. "Для общества это, пожалуй, самый чувствительный вопрос после завершения войны. В среду под Верховной Радой был митинг аграриев. Люди доведены до отчаяния, потому что понимают, что у них забирают работу. Забирают у фермеров, забирают у людей, которые живут и работают на селе", - сказал оппозиционный политик.

Юрий Бойко подчеркнул, что без референдума открывать рынок земли нельзя. "Наша позиция четкая и последовательная: такие законопроекты должны отрабатываться с участием украинских фермеров, а не международных финансовых спекулянтов, как это происходит сегодня. А рынок земли можно вводить только после референдума, когда люди поймут, что это такое и дадут на это согласие", - отметил парламентарий.

"Две недели назад утром тайно собрался Аграрный комитет ВР, за 8 минут "рассмотрел" законопроект по рынку земли и дал согласие на внесение его в зал. Только после того, как поднялся скандал и стало понятно, что сейчас просто заблокируют работу парламента, этот законопроект сняли с рассмотрения. Это абсолютно легкомысленная, недальновидная и дикая позиция. Введение рынка земли - только после референдума", - резюмировал Юрий Бойко.

Верховная Рада поддержала Проект Постановления №2251 о проведении 4 декабря парламентских слушаний на тему: "Земельная реформа: отечественная модель оборота земель сельскохозяйственного назначения". "За" проголосовали 318 народных депутатов.