В пятницу, 1 ноября, на борту самолета SuperJet-100 авиакомпании "Ямал" произошло ЧП. У борта отказал один из двигателей. "Суперджет" компании "Ямал" готовится к экстренной посадке.

Вероятно, было принято решение не дожигать топливо. На борту самолета находится 10 тонн топлива, которое необходимо выработать для безопасной посадки.

Чтобы приземлиться в Тюмени, SSJ 100 нужно еще 1,5 часа. Ориентировочное время посадки - 21:15 по местному времени.

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Суперджет вылетел в 19:00 по местному времени из аэропорта Рощино, но спустя 5 минут КВС доложил об отказе левого двигателя. В самой авиакомпании заявили, что в двигатель попала птица. На борту находится 83 человека, в том числе 2 детей и 4 члена экипажа.

"Посадка рейса Тюмень - Петербург будет проходить на одном двигателе, угрозы безопасности нет", - сообщает источник.

Позже стало известно о том, что SuperJet-100 авиакомпании "Ямал" успешно приземлился в аэропорту Тюмени. Однако во время посадки пострадали три человека.

Ранее сообщалось, что в Японии экстренно приземлился самолет с чиновником.