Более 80 пассажиров замерли в ожидании: в России пытаются посадить поломанный самолет [ Редактировать ]
В пятницу, 1 ноября, на борту самолета SuperJet-100 авиакомпании "Ямал" произошло ЧП. У борта отказал один из двигателей. "Суперджет" компании "Ямал" готовится к экстренной посадке.
Вероятно, было принято решение не дожигать топливо. На борту самолета находится 10 тонн топлива, которое необходимо выработать для безопасной посадки.
Чтобы приземлиться в Тюмени, SSJ 100 нужно еще 1,5 часа. Ориентировочное время посадки - 21:15 по местному времени.
Суперджет вылетел в 19:00 по местному времени из аэропорта Рощино, но спустя 5 минут КВС доложил об отказе левого двигателя. В самой авиакомпании заявили, что в двигатель попала птица. На борту находится 83 человека, в том числе 2 детей и 4 члена экипажа.
"Посадка рейса Тюмень - Петербург будет проходить на одном двигателе, угрозы безопасности нет", - сообщает источник.
Позже стало известно о том, что SuperJet-100 авиакомпании "Ямал" успешно приземлился в аэропорту Тюмени. Однако во время посадки пострадали три человека.
Ранее сообщалось, что в Японии экстренно приземлился самолет с чиновником.
по теме
Авиакатастрофа в Шереметьево: какая главная причина смерти пассажиров
В мае 2019 года в аэропорту Шереметьево произошла авиакатастрофа с самолетом Sukhoi Superjet-100
Трамп підписав документ про вихід з договору про "відкрите небо"
Офіційно Білий дім ще не коментував плани президента. Один із високопосадовців заявив, що дискусії тривають. Союзницькі країни, зокрема Україна, наполягають на збереженні Договору
Німецький парламент відхилив пропозиції зняти санкції з Росії
На обидві законодавчі ініціативи Комітет у закордонних справах бундестагу відреагував негативно. Опозиціонерів не підтримала жодна з партій
У Києві поховали колишнього міністра аграрної політики Тараса Кутового
На прощальну літургію сьогодні прийшли родичі, друзі Тараса Кутового, колишні колеги-урядовці та народні депутати
Авиакатастрофа Boeing 737: названа причина трагедии
В среду, 23 октября, была названа причина крушения самолета Boeing 737 MAX в Индонезии, который упал в море вскоре после вылета из Джакарты 29 октября прошлого года