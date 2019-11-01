Полиция Одесской области и Госбюро расследований открыли уголовное производство по фактам нарушения прав детей в КУ "Центр социально-психологической реабилитации детей службы по делам детей Одесской областной государственной администрации". Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Производство открыто фактам пыток, ненадлежащего исполнения обязанностей по охране жизни и здоровья детей, сексуального насилия, совершенного группой лиц, или сексуального насилия в отношении несовершеннолетнего лица.

Известно, что речь идет об избиении детей не только со стороны воспитателей, но и правоохранительных органов. Отмечается, что учреждение до 2018 года называлось приютом "Свитанок".

Отметим, ранее правозащитница Зоя Мельник и волонтер Лучезар Панфилов неоднократно сообщали в Facebook об издевательствах над детьми в приюте.

По словам правозащитников, у детей неоднократно забирали личные вещи и мобильные телефоны, не предоставляли необходимую медицинскую помощь, обстригали волосы, а также вызвали частную охрану, которая пытала и била детей.

Ранее сообщалось, что во Львове из детского приюта пропали двое мальчиков.