Пытки и сексуальное насилие: одесским приютом занялись полиция и ГБР [ Редактировать ]
Полиция Одесской области и Госбюро расследований открыли уголовное производство по фактам нарушения прав детей в КУ "Центр социально-психологической реабилитации детей службы по делам детей Одесской областной государственной администрации". Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
Производство открыто фактам пыток, ненадлежащего исполнения обязанностей по охране жизни и здоровья детей, сексуального насилия, совершенного группой лиц, или сексуального насилия в отношении несовершеннолетнего лица.
Известно, что речь идет об избиении детей не только со стороны воспитателей, но и правоохранительных органов. Отмечается, что учреждение до 2018 года называлось приютом "Свитанок".
Отметим, ранее правозащитница Зоя Мельник и волонтер Лучезар Панфилов неоднократно сообщали в Facebook об издевательствах над детьми в приюте.
По словам правозащитников, у детей неоднократно забирали личные вещи и мобильные телефоны, не предоставляли необходимую медицинскую помощь, обстригали волосы, а также вызвали частную охрану, которая пытала и била детей.
Ранее сообщалось, что во Львове из детского приюта пропали двое мальчиков.
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