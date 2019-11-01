У Чилі відбудеться щорічна міжнародна кліматична конференція [ Редактировать ]
Щорічна міжнародна кліматична конференція відбудеться не в Чилі.
Напередодні офіційний Сантьяго відмовився від проведення форуму - послався на необхідність приборкати масштабні протести. Ті не вщухають із середини жовтня і відтоді перетворилися на безлад. Натовп навіть зруйнував кілька станцій метро в Сантьяго. Також протестувальники підпалювали будівлі й транспорт. Загальна сума збитків може сягати майже 2 мільярдів доларів.
У Держдепі США заявили: мають докази того, що протестні настрої в Чилі через соцмережі розпалюють кремлівські тролі, спотворюючи об'єктивну картину. Що ж до кліматичної конференції, її можуть провести в Мадриді.
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