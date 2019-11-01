Закритий Інтернет або "менше знаєш - міцніше спиш". У Росії набув чинності закон про "суверенний рунет".

Простіше кажучи, акт про ізоляцію російського сегменту від всесвітньої мережі в разі вимоги з боку Кремля. Закон зобов'язує провайдерів встановлювати обладнання "Роскомнагляду", яке дозволить державному регулятору здійснювати централізоване управління мережею та блокувати заборонені у Федерації сайти.

Закон про "безпечний Рунет" Держдума Росії ухвалила 12 лютого в першому читанні. Після цього країною прокотилася хвиля протестів. Найбільша демонстрація проти закритого інтернету відбулася в Москві - на вулиці вийшли 15 тисяч людей.