Заставляли переписать квартиру: в Днепре произошло дерзкое похищение [ Редактировать ]
В Днепре злоумышленники похитили мужчину и потребовали от него, чтобы тот переписал на них помещение, расположенное в доме в центре города, на проспекте Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
"31 октября в полицию обратился племянник потерпевшего и сообщил об исчезновении двоюродного дяди. Было установлено, что за две недели до похищения к 59-летнему мужчине наведывались неизвестные, угрожали и отобрали паспорт", - говорится в сообщении.
Выяснилось, что мужчину затянули в авто и увезли, а следующие три дня насильно держали в квартире, обещая отпустить, если он оформит на него право собственности.
Злоумышленниками оказались двое братьев, 20 и 27 лет. Сейчас они задержаны, им грозит наказание по статье "незаконное лишение свободы или похищение человека", которая предполагает лишение свободы на срок до пяти лет.
Ранее сообщалось, что в Броварах мужчина три дня насиловал инвалида.
по теме
В киевской школе ребенок распылил слезоточивый газ, есть пострадавшие
В Оболонском районе Киева произошел инцидент
Под Хмельницким мужчина застрелил тещу и тестя
В Хмельницкой области в одном из сел Каменец-Подольского района произошел жуткий инцидент
В Киеве мужчина ограбил и изнасиловал студентку
Злоумышленником оказался 46-летний киевлянин
В Кривом Роге мужчина повесился на электроопоре
В Кривом Роге прохожие обнаружили труп мужчины
В песчаном карьере расстреляли мужчину в камуфляже
В Одесской области в песчаном карьере села Салаганы обнаружили труп мужчины с множеством ранений из огнестрельного оружия