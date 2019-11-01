В Днепре злоумышленники похитили мужчину и потребовали от него, чтобы тот переписал на них помещение, расположенное в доме в центре города, на проспекте Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"31 октября в полицию обратился племянник потерпевшего и сообщил об исчезновении двоюродного дяди. Было установлено, что за две недели до похищения к 59-летнему мужчине наведывались неизвестные, угрожали и отобрали паспорт", - говорится в сообщении.

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Выяснилось, что мужчину затянули в авто и увезли, а следующие три дня насильно держали в квартире, обещая отпустить, если он оформит на него право собственности.

Злоумышленниками оказались двое братьев, 20 и 27 лет. Сейчас они задержаны, им грозит наказание по статье "незаконное лишение свободы или похищение человека", которая предполагает лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее сообщалось, что в Броварах мужчина три дня насиловал инвалида.