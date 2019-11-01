В ефірі програми "Подробиці тижня" з Олексієм Ліхманом політолог Тарас Загородній розповів про рівень скандалів і суперечок у "Слузі народу", а також чи не доведуть такі суперечності владну команду до розвалу.

Оцей рівень скандалів і суперечок, що тепер спостерігаємо від "Слуги народу", - це вже максимум? Чи це тільки, так би мовити, розминка для монобільшості і невдовзі ми побачимо ще більше конфліктів?

Тарас Загородній: Думаю, що це тільки розминка. Парламент працює не більше двох місяців, звичайно що воно буде наростати, тим більш, в залежності від того, як буде коливатися рейтинг Зеленського, також не будемо забувати, що напередодні або дострокових, або строкових місцевих виборів, а там буде досить жорстка боротьба.

Чи зможе при цьому зростанні градусу напруги, про яке ви говорите, зберегти гідність фракції "Слуги народу", бо вже зараз можна побачити, що депутати не голосують разом з усією фракцією навіть з ініціативи президента. Що з цим буде далі?

Тарас Загородній: Ситуація повториться як в минулому парламенті. Начебто коаліції немає, але можливість збирати потрібні голоси зберігається.