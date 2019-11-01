В ефірі програми "Подробиці тижня" з Олексієм Ліхманом міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька розповіла про те, як рятувати інфікованих українців та чи потрібно повністю змінити політику держави щодо закупівлі отаких протиінфекційних препаратів.

Що робити з нестачею в Україні протидифтерійної сироватки? Якщо інфікованих побільшає, то як їх рятувати з тією невеликою кількістю препарату, що є станом на сьогодні?

Зоряна Скалецька: Сироватка вводиться лише в визначених, передбачених документами ситуаціях. Сироватки на сьогодні в нас є вже трошки менше 200, до кінця листопада буде 450. Ми кожного тижня підсумовуємо для міністерства, для оперативних рішень, але кожного дня ведеться облік по ситуації по країні для моніторингу, чи збільшується динаміка і наскільки вона серйозна. Ми моніторимо ситуацію для того, щоб розуміти, чи потрібна буде необхідність збільшення. 450 сироваток на кінець листопада гарантовано будуть.

Чи потрібно повністю змінити політику держави щодо закупівлі отаких протиінфекційних препаратів і завжди тримати в Україні значну кількість тієї ж протидифтерійної сироватки? Навіть розуміючи, що вона може просто не знадобитися.

Зоряна Скалецька: Ми повинні використовувати наші кошти ефективно. Не можна закупляти так, щоб потім викидати. Нам потрібно мати розуміння кожного громадянина, що якщо він провакцинований і йде згідно з календарем - насправді йому не треба переживати скільки вакцин буде закуплено, чи не закуплено.

Ви вже два місяці на посаді. За вашою оцінкою, що головне уже вдалося зробити за цей час? Та які цілі ви поставили собі до нового року?

Зоряна Скалецька: За два місяці насправді ми робимо все, для того, щоб сконцентрувати зусилля на те, що нам потрібно зробити. Це власне та зміна в системі охорони здоров'я, для того щоб лікарі, лікарні і кошти максимально дали можливість отримати медичну допомогу. Йде мова про подальшу трансформацію.