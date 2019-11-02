"Сегодня перед украинским обществом стоят серьезные вызовы. Необходимо восстановить мир и обеспечить гражданский диалог, очистить государственный аппарат от коррупции, защитить права человека. Решить эти задачи без свободы слова и гарантий безопасности для журналистов невозможно. Журналисты первыми встают на пути злоупотреблений и несправедливости.

Ситуация со свободой слова в Украине остается критической. Это подтверждают десятки случаев нападений и применения насилия против сотрудников СМИ, которые произошли только в этом году. В адрес журналистов и независимых медиа звучат не только оскорбления, угрозы и хамство. Их открыто и безнаказанно расстреливают из гранатометов в центре украинской столицы. По большинству этих нападений расследования даже не ведутся, преступники уходят от ответственности. До сих пор не наказаны убийцы Олеся Бузины и Павла Шеремета. Участники нападений на журналистов разгуливают на свободе.

Вместо наказания виновных нынешняя власть сама атакует независимые СМИ. Руками чиновников, политиков и судей-марионеток власть пытается заставить замолчать ведущие новостные телеканалы страны - "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Оппозиционная платформа - "За жизнь" заявляет: преступления против журналистов и свободы слова - это преступление против демократии. Мы будет защищать украинскую демократию и добиваться справедливого наказания для всех преступников, замахнувшихся на свободу слова. Мы требуем исчерпывающего отчета правоохранительных органов о ходе расследования резонансных убийств и нападений. В том числе, по обстрелу телеканала "112 Украина".

Власть должна прекратить травлю независимых изданий и телеканалов и заняться борьбой с преступниками!".