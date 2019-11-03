В центральном районе Непала произошел жуткий инцидент. В результате падения пассажирского автобуса в реку погибли по меньшей мере 15 человек, еще 35 получили ранения.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, из-за чего транспортное средство рухнуло в реку.

Отмечается, что машина упала с высоты около 50 метров. Он подчеркнул, что авария случилась на участке, где река имеет большую глубину. Тела погибших нашли на расстоянии до 2 км вниз по течению.

Ранее сообщалось, что во Франции шторм "Амели" лишил 140 тысяч домов света.