Автобус рухнул в реку с 50-метровой высоты, погибли 15 человек [ Редактировать ]
В центральном районе Непала произошел жуткий инцидент. В результате падения пассажирского автобуса в реку погибли по меньшей мере 15 человек, еще 35 получили ранения.
По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, из-за чего транспортное средство рухнуло в реку.
Отмечается, что машина упала с высоты около 50 метров. Он подчеркнул, что авария случилась на участке, где река имеет большую глубину. Тела погибших нашли на расстоянии до 2 км вниз по течению.
Ранее сообщалось, что во Франции шторм "Амели" лишил 140 тысяч домов света.
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