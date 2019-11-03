Десятки тисяч людей на Львівщині - без опалення. У Новому Роздолі і досі не запустили єдину ТЕЦ. Адже працівникам заборгували чималі суми грошей.

Чи дадуть людям тепло та коли? - дізнавалася Христина Гашенко.

Новий Розділ. На вулиці гуляють жінки з дітьми. Кажуть - в обідню пору надворі тепліше, ніж удома.

"Зранку 11-12 градусів на кухні,в спальні до 16 градусів. Оскільки мороз був цієї ночі, досить холодно. І дуже всьо цвіте і шкода тому що всьо потрібно викидати і меблі і речі", - говорить Олена Литвенець, жителька Нового Роздолу.

Щоб обігріти оселі жителі містечка використовують електробатареї.

"Світла багато мотає, але про то не думаємо. Думаємо, щоб тепліше було вдома, в мене 4 дітей, тому треба якось давати собі раду", - говорить Оксана Вороняк, жителька Нового Роздолу.

Тепла немає, бо працівникам місцевої ТЕЦ не виплатили зарплату. Гроші за червень і частково за липень людям обіцяли віддати ще минулого тижня.

На підприємстві повна тиша. Обладнання не працює. Говорити про зарплату й запуск ТЕЦ самі ж працівники відмовляються.

Біля брами невеликий металевий вагон охорони. Однак люди з нього не виходять. Територію охороняють собаки.

Гроші будуть - обіцяють обласні посадовці. Дещо більше ніж три мільйони гривень компанії-управителю ТЕЦ надали з резервних бюджетів області та міста.

"Виникла загроза надзвичайної ситуації. Тому нам треба зараз чим скоріше вжити заходів для того, щоб не допустити промерзання системи і руйнування системи ТЕЦ централізованого теплопостачання", - говорить Назарій Романчук, директор департаменту розвитку та експлуатації ЖКГ Львівської ОДА.

Погасити борги перед співробітниками теплоелектростанції обіцяють до кінця наступного тижня. Тоді ж розпочнуть перевіряти тепломережі. Через брак працівників на ТЕЦ ремонтувати труби допомагатимуть тепловики Львова та прилеглих районів Нового Роздолу.

"З колективом є домовленість після поступлення першого траншу коштів колектив.Ми починаємо набирати мережі, виявляємо ті аварійні ділянки. Ми знаємо де вони є приблизно але точне місце треба вже встановити коли буде в систему набрана вода", - говорить Мирослав Лепкий, перший заступник міського голови Нового Роздолу.

Опалення ж у квартирах жителів Нового Роздолу з'явиться до початку грудня - сподіваються обласні посадовці. Управитель же на численні дзвінки нашої знімальної групи не відповів.