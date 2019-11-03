На Черкащині екстрена медична допомога працює на межі [ Редактировать ]
Стан критичний, необхідна реанімація. На Черкащині екстрена медична допомога працює на межі. Бракує фельдшерів, водіїв та самих машин.
Чому немає охочих працювати у невідкладній допомозі? - розкаже Станіслав Кухарчук.
Бригада Шполянської швидкої виїжджає на виклик - у пацієнтки проблеми із серцем. Таких викликів тільки по райцентру швидка обслуговує щодня до десяти. Щойно медики заходять у квартиру, одразу роблять пенсіонерці кардіограму та укол, щоб стабілізувати стан.
На щастя, цього разу госпіталізація жінці не знадобилася. При невідкладних станах сучасна карета швидкої рятує і пацієнта, і її екіпаж, бо укомплектована всім необхідним для надання екстреної допомоги. Однак така машина лише одна. Дві інші - старі УАЗи.
"Дефибрилятор старий, старий, дихальна апаратура з новіших, кисню немає. Не підключений - нема балонів".
Та й працювати на застарілому обладнанні нікому, зізнається старший фельдшер Наталя. Ця станція обслуговує весь Шполянський район у радіусі сорока кілометрів. Навантаження на бригади шалені. Адже за останні півтора року із передбачених штатним розписом 15 фельдшерів на швидкій залишилося сім.
"Зарплата фельдшера 2958 - це ставка, який прийде до нас працювати після коледжу фельдшер. Прожити на таку зарплату тут неможливо вижити на таку зарплату", - говорить Наталія Берюк, старший фельдшер Шполянської станції екстренної медичної допомоги.
І така ситуація по всій області - запевняє директор обласного центру екстреної допомоги. Окрім кваліфікованого персоналу, медикам бракує транспорту - нині треба майже сто автомобілів. Якщо так піде й далі, швидкій допомозі й самій знадобиться реанімація.
"На жаль, області, невеликі області, самостійно не в змозі вирішити ні першу, ні другу проблему без допомоги Києва, без спеціальної програми, яка б, на мою думку, могла б врятувати ситуацію", - говорить Ігор Фесун, директор Черкаського обласного центру екстреної медичної допомоги.
Із подібним проханням Черкаська обласна станція екстреної допомоги вже не раз зверталася до Кабміну, та марно.
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