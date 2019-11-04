В Одесі знайшли убитою 14-річну дівчину.

ВМЗ Про зникнення дитини повідомила мати у суботу ввечері. На пошуки спрямували весь особовий склад поліції. Друзі розповіли, що вони разом відпочивали за містом, а потім дівчина кудись пішла з неповнолітнім хлопцем з їхньої компанії. 15-річного підлітка, який переховувався у своїх знайомих уже затримали.

"На тілі дівчини виявлені ознаки насильницької смерті. Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група та кінологи зі службовими собаками. Встановлюються обставини трагічної події та зловмисник, який скоїв цей страшний злочин", - говорить Іван Іщенко, полковник поліції, в. о. керівника ГУНП в Одеській області.