В Одесі знайшли убитою 14-річну дівчину [ Редактировать ]
В Одесі знайшли убитою 14-річну дівчину.
ВМЗ Про зникнення дитини повідомила мати у суботу ввечері. На пошуки спрямували весь особовий склад поліції. Друзі розповіли, що вони разом відпочивали за містом, а потім дівчина кудись пішла з неповнолітнім хлопцем з їхньої компанії. 15-річного підлітка, який переховувався у своїх знайомих уже затримали.
"На тілі дівчини виявлені ознаки насильницької смерті. Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група та кінологи зі службовими собаками. Встановлюються обставини трагічної події та зловмисник, який скоїв цей страшний злочин", - говорить Іван Іщенко, полковник поліції, в. о. керівника ГУНП в Одеській області.
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