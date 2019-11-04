Податковий відчай. У Куп'янську на Харківщині приватний підприємець оголосив безстрокову акцію протесту. Вже два тижні живе в наметі біля будівлі районної фіскальної служби.

У чому чоловік звинувачує податківців та що кажуть чиновники? Світлана Шекара розкаже деталі.

Сергій Кудрявцев - постачає лісоматеріали на українські вугільні шахти. Його приватне підприємство працює з травня. Відтоді, каже, сплатив понад двісті тисяч гривень податку. Та у вересні фіскали заблокували всі його податкові накладні. І бізнес зупинився.

"Они мне вменяют, что у меня продукции куплено меньше, чем продано. Это стандартная фраза согласно их пункта 2.1. Критериев рызыковости предприятия и рызыковости операций, которые он осуществляет. Я с этим не согласен, все пидтверджуючи документы у нас есть, они поданы в установленный способ, в электронной форме, на их сервер", - говорить Сергій Кудрявцев, підприємець із Куп'янська.

Після останнього спілкування з податківцями Сергій приніс сюди, під стіни податкової, шини й каністру з пальним.

"Пока мы не решим вопрос, я отсюда не уйду, я подложу под свою машину камеры, я спалю ее, если это не возымеет никакого действия, я оболью топливом себя и подожгу себя", - говорить Сергій Кудрявцев, підприємець із Куп'янська.

Тут Сергій живе вже 13 день. Намет, діжка з вогнем - готувати їжу допомагають небайдужі.

Через заблоковані накладні - без роботи залишилися півсотні працівників і підрядників Сергія. Теж прийшли підтримати бізнесмена.

"Приехал его поддержать. И не только я. Те ребята, которые работают на погрузке, на заготовке, все полностью страдают".

Поруч із наметом цілодобово чергує поліція. Правоохоронці порушили два кримінальні провадження. Одне через незаконну акцію та погрози підприємця спалити себе. Друге проти податкової.

З'ясувати, в чому причина блокади накладних підприємця, ми намагаємось у фіскалів. На наш запит - протягом тижня в податковій так і не відповіли.

В обласному управлінні податкової служби - шукаємо Артема Єфремова, підпис якого стоїть на рішенні щодо блокування накладних. Та де його кабінет ніхто не знає.

Зрештою, нас прийняв інший керівник. Утім, чиновник каже - цим питанням не займається.

"Я приглашу специалистов с ДПС, хотя это немножко не моя компетенция, но, я думаю, они услышат, если есть конфликтная ситуация. Чтобы мы сели, и с документами разобрались, разложили все по полочкам. И если это вас устраивает - милости прошу. Если нет - я тут больше вам ничем помочь не могу", - говорить Андрій Янчук, перший заступник начальника ГУ Державної фіскальної служби в Харківській області.

Попри те, що вночі температура вже опускалася до мінус шести, а поліція відібрала привезені дрова, свою акцію протесту Сергій Кудрявцев припиняти не збирається.