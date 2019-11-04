В понедельник, 4 ноября, весь православный мир празднует день Казанской иконы Божией Матери. В этот день принято посещать церковь, молиться за здоровье своих родных, друзей, за свою родину. Об этом пишет aif.ua.

Многие молодожены до сих пор следуют традиции заключать союз в эту дату. Родители же дарят в этот день молодым Казанскую икону.

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4 ноября можно подарить икону и без повода, чтобы она оберегала ваших близких от беды. Образ выжил в страшном пожаре, какого никогда не видывала Казань, поэтому икона быстро стала защитным церковным оберегом от пожара и ненастий. Также Казанская икона защищает дом от злых людей, а всех, кто живет под этой крышей, она бережет от болезней.

Можно прочитать в этот день следующую молитву:

Богородица наша, молим тебя, грешные, чтобы не отвернула ты лица своего от обратившихся к тебе. Избавь нас от греха и мыслей греховных, от злого человека, от искушения дьявольского, от скорби мучительной, болезней и бед. Помоги нам принять все то, что происходит в нашей жизни, наставь нас на добрые дела и поступки. Дай нам терпения и сил, дабы прославить смогли мы имя твое и Отца нашего, Господа Бога. Аминь.

Это одна из самых сильных молитв перед Казанской иконой. Ее можно читать каждый день на сон грядущий или с утра. Постарайтесь в этот день быть поближе к своим близким, делайте добрые дела и не затевайте грандиозной уборки 4 ноября.\

Смотрите также приметы этого дня. Кроме того, есть ряд вещей, которые запрещено делать в этот праздник.