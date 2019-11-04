Популярная российская певица Ольга Бузова поделилась с подписчиками в Instagram новым фото, которым буквально очаровала фанатов.

Артистка предстала в ярко-красном платье с откровенным декольте. "Вот она я - твоя роковая ошибка", - подписала фото звезда.

Поклонники пришли в восторг от нового образа Бузовой: "Какая крутая!", "Ну что сказать, красавица", "Невероятная".

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