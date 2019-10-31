Ольга Бузова шокировала провокационным образом (видео) [ Редактировать ]
Популярная российская певица Ольга Бузова поделилась с поклонниками ярким видео, на котором она предстала в образе Джокера. Соответствующее видео звезда опубликовала в Instagram.
"Сколько отзывов по поводу моего образа к Хэллоуину. Да, я умею удивлять, и да, я бы с удовольствием сыграла Джокера. Но пока я готовлюсь к своим последним концертам", - написала Бузова.
Сколько отзывов по поводу моего образа к Хэллоуину 👹🤡 Да, я умею удивлять, и да, я бы с удовольствием сыграла Джокера 👻🤤 Но пока я готовлюсь к своим последним концертам #ПодЗвукиПоцелуев 14 ноября в Москве в клубе Известия Холл, и 20 ноября в клубе А2 в родном Санкт-Петербурге 💋❤ билетов осталось крайне мало, и их можно приобрести по ссылке в шапке профиля 💋🙌🏻
Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)
Поклонники артистки отметили ее отменное чувство юмора: "Талантливые люди, как бриллиант - многогранны", "Какая же вы все таки крутая актриса!!!".
Ранее сообщалось, что Влад Топалов сделал откровенное признание о Тодоренко.
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