Популярная российская певица Ольга Бузова поделилась с поклонниками ярким видео, на котором она предстала в образе Джокера. Соответствующее видео звезда опубликовала в Instagram.

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"Сколько отзывов по поводу моего образа к Хэллоуину. Да, я умею удивлять, и да, я бы с удовольствием сыграла Джокера. Но пока я готовлюсь к своим последним концертам", - написала Бузова.

Поклонники артистки отметили ее отменное чувство юмора: "Талантливые люди, как бриллиант - многогранны", "Какая же вы все таки крутая актриса!!!".

Ранее сообщалось, что Влад Топалов сделал откровенное признание о Тодоренко.