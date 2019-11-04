Смертельна ДТП на Миколаївщині. Троє людей загинули. Аварія сталася на трасі "Благовіщенське - Миколаїв". Легковик із водієм і ще двома пасажирами виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із вантажівкою.

Кермувальник ваговоза не постраждав. Усі троє людей, які перебували в легковику померли на місці. Поліцейські з'ясовують обставини події.