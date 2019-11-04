Известная украинская певица Maruv, которая недавно ошарашила скандальной выходкой, вновь шокировала фанатов. Так, артистка получила награду на престижной музыкальной премии MTV Europe Music Awards, на которую была номинирована от России.

В награждении принимали участие как европейские, так и мировые знаменитости. В этом году украинка Maruv была номинирована от России как лучшая исполнительница этой страны.

За звание она боролась с российскими артистами Face, Little Big, Noize MC и Zivert и в итоге выиграла премию MTV.Певица лично приехала за статуэткой в Испанию.

Ранее мы писали о том, что Maruv показала редкое фото с мужем, а также певица рассердила поклонников новым образом.