Maruv стала лучшей российской исполнительницей [ Редактировать ]
Известная украинская певица Maruv, которая недавно ошарашила скандальной выходкой, вновь шокировала фанатов. Так, артистка получила награду на престижной музыкальной премии MTV Europe Music Awards, на которую была номинирована от России.
В награждении принимали участие как европейские, так и мировые знаменитости. В этом году украинка Maruv была номинирована от России как лучшая исполнительница этой страны.
За звание она боролась с российскими артистами Face, Little Big, Noize MC и Zivert и в итоге выиграла премию MTV.Певица лично приехала за статуэткой в Испанию.
Ранее мы писали о том, что Maruv показала редкое фото с мужем, а также певица рассердила поклонников новым образом.
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