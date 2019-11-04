У Перу демонстрація проти боїв биків вилилася в сутички. Активісти, що виступають проти знущання з тварин, оточили арену Ліми, де розпочинається найбільший у країні фестиваль кориди.

Зоозахисники не давали вболівальникам пройти на трибуни, через це і зав'язалися бійки. У них мусила втрутитися поліція.

Корида, яку до Південної Америки привезли іспанці та португальці, досі дуже там популярна. Попри те, що на її батьківщині окремі регіони дедалі частіше відмовляються від цієї кривавої традиції.