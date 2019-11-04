До Запоріжжя із прифронтової Авдіївки. Днями на мирну територію із сірої зони евакуювали цілий табун коней. Рятувати їх взялись дві жінки мати з донькою. Готувались до цього кілька років і ось зараз тварини нарешті обживають нові стайні. Більше розкаже Сергій Бордюжа.

Свято це про кілька мішків овочів, які для коней привезли небайдужі із Запоріжжя.

"Ну вот мешок картошки. Ой, картошки, мешок картошки, хахаха. Мещок морковки и мешок буряка. Как бы они яблочки любят, но яблочки дороговато, а буряк нашли по 5 гривен", - говорить Альбіна Бовкун, жителька Запоріжжя.

Раніше ці тварини жили в селі Ласточкине, на Донеччині. Та коли почалися обстріли, господареві годувати коней стало нічим, тож худоба ослабла. Врятувати її з прифронтової зони зголосилися Марина разом із дочкою - ще чотири роки тому. Коли випадково побачили, у яких жахливих умовах опинились чистокровні скакуни.

"Это линия Дарк Рональда. Практически ну скажем так, этих лошадей осталось в мире не так много. И почему-то во время боевых действий там они были оставлены в принципе на произвол судьбы", - говорить Марина Панюшкіна, власниця конеферми.

Спочатку жінки довго шукали місце для облаштування конеферми, а потім взялися власноруч будувати стайні. І ось уже кілька днів, як усіх двадцяти трьох скакунів вивезли з-під Авдіївки. Кажуть, найскладніше було знайти транспорт.

"У кого семьи, кому страшно, кому просто далеко, машина срочно сломалась. Согласился только один. Из Славянска. Ну загнул соответственно цену, поскольку больше некому было ехать", - говорить Юлія Мазуренко, волонтер на конефермі.

Найбільше допомагають волонтери. Переважно місцеві. Доглядають і годують коней. Самі ж власниці ферми перебралися з міста в село. Тепер мешкають у хаті по сусідству.

"Это лошади не милые лошадки. Которые мы там пришли, полюбовались. Погладили. Это лошади для большого спорта. И поэтому очень хочется, чтобы они туда вернулись", - говорить Марина Панюшкіна, власниця конеферми.

І додають - коні тут - тимчасово.

"Их вывезли в безопасное место. Может хозяин захочет, он переедет сюда. Если так сложится, что закончится война и он захочет их забрать, это его право. То есть оно остается за ним", - говорить Аліса Журик, власниця конеферми.

Зараз на фермі готуються до зими. Потрібно залатати дірявий дах у стайнях і запастись кормом. Його тут поки що на кілька місяців. Тож сподіваються на допомогу небайдужих.

"Вот сейчас они уже начинают привыкать. Они понимают, что их любят. Они понимают, что о них заботятся".