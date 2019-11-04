Поліція Одеси затримала вбивцю дівчини-підлітка [ Редактировать ]
В Одесі виявили вбивцю 14-річної дівчини. Ним виявився підліток, на рік старший за неї. Вони вчилися в одній школі. Поліція встановила, що дівчина відпочивала з друзями за містом, а потім кудись пішла із хлопцем з їхньої компанії.
Її тіло знайшли наступного дня у лісосмузі. Хлопця, який пішов із дівчиною, затримали напередодні. Він був під дією наркотиків, тож допитати його одразу не вдалося.
Згодом він розповів, що розлютився, коли дівчина відмовилася вступати з ним в інтимний зв'язок. Підозрюваний перебував на умовному терміні покарання за грабіж.
"Він визнав, що причетний до вказаного особливо тяжкого злочину, на даний час ми знайшли і телефон дівчинки, цей телефон ввечері зловмисник приніс своїм знайомим, як они повідомили він знаходився весьв крові, повідомив, що подрався з невідомою особою. Він замивав плями крові", - говорить Олег Бех, генерал поліції третього рангу, начальник ГУНП в Одеській області.
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