В Одесі виявили вбивцю 14-річної дівчини. Ним виявився підліток, на рік старший за неї. Вони вчилися в одній школі. Поліція встановила, що дівчина відпочивала з друзями за містом, а потім кудись пішла із хлопцем з їхньої компанії.

Її тіло знайшли наступного дня у лісосмузі. Хлопця, який пішов із дівчиною, затримали напередодні. Він був під дією наркотиків, тож допитати його одразу не вдалося.

Згодом він розповів, що розлютився, коли дівчина відмовилася вступати з ним в інтимний зв'язок. Підозрюваний перебував на умовному терміні покарання за грабіж.

"Він визнав, що причетний до вказаного особливо тяжкого злочину, на даний час ми знайшли і телефон дівчинки, цей телефон ввечері зловмисник приніс своїм знайомим, як они повідомили він знаходився весьв крові, повідомив, що подрався з невідомою особою. Він замивав плями крові", - говорить Олег Бех, генерал поліції третього рангу, начальник ГУНП в Одеській області.