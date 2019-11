Известная артистка Настя Каменских шокировала пользователей сети новым фото. Соответствующую публикацию знаменитость сделала в популярной социальной сети Instagram.

"Hello, world! So happy and excited", - подписала фото Настя.

На снимке она одета в неоновій гольф и телесный сарафан. В качестве обуви Каменских выбрала элегантные босоножки. А образ эффектно дополнили необычные очки.

Публикация мгновенно вызвала бурю комментариев у пользователей сети: "А Настька то поправилась" ,"О чем вы говорите, она наоборот похудела" ,"Шикарная женщина", "Они к 40 все на одно лицо", "Красотка".

