Располневшая Каменских шокировала поклонников (фото) [ Редактировать ]
Известная артистка Настя Каменских шокировала пользователей сети новым фото. Соответствующую публикацию знаменитость сделала в популярной социальной сети Instagram.
"Hello, world! So happy and excited", - подписала фото Настя.
На снимке она одета в неоновій гольф и телесный сарафан. В качестве обуви Каменских выбрала элегантные босоножки. А образ эффектно дополнили необычные очки.
Публикация мгновенно вызвала бурю комментариев у пользователей сети: "А Настька то поправилась" ,"О чем вы говорите, она наоборот похудела" ,"Шикарная женщина", "Они к 40 все на одно лицо", "Красотка".
Раньше сообщалось о том, что Каменских взбудоражила фанатов новым фото с отдыха в Мексике. А также Настя Каменских в открытом топе похвасталась формами.
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