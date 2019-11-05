До Запоріжжя з прифронтової Авдіївки евакуювали цілий табун коней. Рятувати їх взялися дві жінки - мати з донькою. Готувались до цього кілька років - і ось зараз тварини нарешті обживають нові стайні. Більше розкаже Сергій Бордюжа.

"Держи, держи, на, на. На, вот сюда, на. Сюда. Вот у вас сегодня праздник", - свято - це про кілька мішків овочів, які для коней привезли небайдужі із Запоріжжя.

"Мешок морковки и мешок буряка. Они яблочки любят, но яблочки дороговато, а буряк нашли по 5 гривен", - говорить Альбіна Бовкун, жителька Запоріжжя.

Раніше ці тварини жили в селі Ласточкине, на Донеччині. Та коли почалися обстріли, господареві годувати коней стало нічим, тож худоба ослабла. Врятувати її з прифронтової зони зголосилися Марина разом із дочкою ще чотири роки тому.

"Это линия Дарк Рональда. Практически, скажем так, этих лошадей осталось в мире не так много. И почему-то во время боевых действий, там они были оставлены на произвол судьбы", - розповідає Марина Панюшкіна, власниця конеферми.

Спочатку жінки довго шукали місце для облаштування конеферми, а потім взялися власноруч будувати стайні. І ось уже кілька днів, як усіх двадцяти трьох скакунів вивезли з-під Авдіївки. Кажуть, найскладніше було знайти транспорт.

"Согласился только один. Из Славянска. Загнул цену, поскольку больше некому было ехать", - розповідає Юлія Мазуренко, волонтерка.

Найбільше допомагають волонтери - переважно, місцеві. Доглядають і годують коней. Самі ж власниці ферми перебралися з міста в село. Тепер мешкають у хаті по сусідству.

"Это лошади, а не милые лошадки, на которых мы там пришли, полюбовались, погладили. Это лошади для большого спорта. И поэтому очень хочется, чтобы они туда вернулись", - зазначила Марина Панюшкіна, власниця конеферми.

І додають: коні тут - тимчасово.

"Их вывезли в безопасное место. Может, если хозяин захочет, он переедет сюда. Если так сложится, что закончится война, и он захочет их забрать - это его право", - говорить Аліса Журик, співвласниця конеферми.

Зараз на фермі готуються до зими. Потрібно залатати дірявий дах у стайнях і запастись кормом. Його тут поки що - на кілька місяців. Тож сподіваються на допомогу небайдужих.

"Вот сейчас они уже начинают привыкать. Они понимают, что их любят. Они понимают, что о них заботятся".