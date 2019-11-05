У середмісті Рівного вночі горів ресторан. Постраждав охоронець закладу. Він самотужки намагався загасити вогонь. Спалахнуло о пів на третю ночі ресторан на той час уже зачинився. 30 пожежників упродовж трьох годин боролися з полум'ям. Від ранку на місці займання працюють правоохоронці оглядають згорілі підсобні приміщення. Власники підраховують збитки. За інформацією поліції, на згарищі відшукали докази умисного підпалу.

"Вогнем було пошкоджено знищено сто метрів квадратних покрівлі, також пошкоджено 50 метрів квадратних покрівлі. Ну і були знищені речі домашнього вжитку які знаходилися в ресторані. Загалом будівлю великий банкетний зал вдалося відбити. Він вогнем не був пошкоджений", - говорить Дмитро Мельник, речник Служби порятунку Рівненщини.

"За рестораном, там, де знаходяться підсобні приміщення та мангальна виявлено шини. З різким запахом паливно-мастильних матеріалів. Уже в ході досудового розслідування будуть проведення ряд експертиз будуть встановлені всі об'єктивні обставини даної події і можливо причетник осіб", - говорить Антон Крук, речник поліції Рівненщини.