Об этом Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко заявил во время встречи с жителями Кременчуга Полтавской области.

Люди жалуются оппозиционному политику, что власть-то новая, а проблемы остались те же – пенсий ни на что не хватает, цены не снижаются, тарифы растут.

"Все ожидали от новой власти улучшений, а ситуация только усугубляется, тарифы и цены растут, пенсии практически не повысили, еще добавили к этому закон о рынке земли, чем вызвали у людей настоящую панику", - сказал Юрий Бойко.

Он отметил, что показательной работой монобольшинства стала прошлая парламентская неделя.

"Голосование по созданию ВСК о расследовании событий 2 мая в Одессе, где заживо сгорели около 50 человек, – провалили. Когда мы внесли законопроект №1122 об экономически обоснованной цене на газ, которая позволяет снизить тарифы, - "слуги народа" его не поддержали. Все политсилы, когда шли на выборы, обещали снизить тарифы, улучшить жизнь людей, но сегодня мы видим, какие вопросы их беспокоят – постоянные шоу и секс-скандалы", - отметил он.

Конкретизируя работу "Оппозиционной платформы - За жизнь" по вопросам социальной защиты граждан, Юрий Бойко обратил внимание на то, что удалось добиться включения в повестку дня Рады законопроектов, подготовленные фракцией, чего ранее не было.

"Это уже большой шаг вперед, потому что до этого в нее попадали только законопроекты монобольшинства. На прошлой неделе появились два наши законопроекта, и на этой неделе запланированы три законопроекта - причем все социальной направленности. Это Постановление о выполнении решения Конституционного суда по восстановлению льгот чернобыльцам и социальной защите населения; это законопроект об отмене НДС на газ, что позволит снизить его стоимость на 20% и третий законопроект - это выплата социальных пособий детям, пострадавшим от боевых действий в Донбассе. Я надеюсь, что эти три законопроекта будут поддержаны парламентом", - резюмировал Сопредседатель фракции.